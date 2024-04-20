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Торговый центр во Владивостоке 20 лет работает без ввода в эксплуатацию

Прокуратура требует закрыть торговый центр на улице Русской во Владивостоке.

Источник: Прокуратура Приморского края

Прокуратура Приморья добивается закрытия торгового центра, расположенного на улице Русская, 46. Это здание, реконструированное еще двадцать лет назад, до сих пор официально не введено в эксплуатацию, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на надзорный орган.

Как установила прокуратура, в 2003—2004 годах здание реконструировали, после чего в нем разместились офисные и торговые помещения. Однако в официальную эксплуатацию его так и не ввели, а это создает угрозу жизни и здоровью сотрудников находящихся там организаций и посетителей торгового центра.

Прокуратура обратилась в суд с исками к 16 собственникам помещений здания о прекращении эксплуатации торгового центра до получения разрешения и обратилась в суд с ходатайством о применении обеспечительных мер в виде приостановки деятельности до вступления решения в законную силу.

Напомним, в 2022 году прокуратура добилась сноса торговых центров «Гранд» и «Союз» на Спортивном рынке Владивостока.

Прокуратура