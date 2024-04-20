Торговый центр во Владивостоке 20 лет работает без ввода в эксплуатацию

Как установила прокуратура, в 2003—2004 годах здание реконструировали, после чего в нем разместились офисные и торговые помещения. Однако в официальную эксплуатацию его так и не ввели, а это создает угрозу жизни и здоровью сотрудников находящихся там организаций и посетителей торгового центра.