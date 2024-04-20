Курс тенге на 20−22 апреля, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть вновь перешли к росту вечером в пятницу, пишет Интерфакс-Казахстан. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:20 аст повысилась на 0,31%, до 87,38 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,33%, до 83 доллара за баррель.
Металлы: котировки фьючерсов на золото выросли во время европейской сессии в пятницу, сообщает Investing.com. На COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 2,00 доллара за тройскую унцию, поднявшись на 0,08% на 17:30 аст. Максимумом сессии выступила отметка доллар за тройскую унцию. Золото нашло поддержку на уровне 2,340,20 доллара и сопротивление — на 2,433,00 доллара. Фьючерс на серебро с поставкой в мае вырос на 0,18%, достигнув отметки 28,33 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта: по данным портала Coinmarketcap.com, на 17:20 аст bitcoin торговался по 65 421,85 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 4,76%, а ее капитализация составила 1,28 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 112,02 доллара, повысившись в цене на 2,45%. Капитализация этой криптовалюты составила 373,6 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,36 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 286,16 тенге.
1 азербайджанский манат 263,42 тенге.
10 армянских драм 11,36 тенге.
1 белорусский рубль 136,7 тенге.
1 бразильский реал 85,18 тенге.
10 венгерских форинтов 12,04 тенге.
1 гонконгский доллар 57 тенге.
1 грузинский лари 168,81 тенге.
1 датская крона 63,71 тенге.
1 дирхам ОАЭ 121,59 тенге.
1 доллар США 446,49 тенге.
1 евро 475,38 тенге.
1 индийская рупия 5,35 тенге.
1000 иранских риалов 10,6 тенге.
1 канадский доллар 324,3 тенге.
1 китайский юань 61,66 тенге.
1 кувейтский динар 1448,75 тенге.
1 кыргызский сом 5,02 тенге.
1 малайзийский ринггит 93,39 тенге.
1 мексиканское песо 25,71 тенге.
1 молдавский лей 25,06 тенге.
1 норвежская крона 40,67 тенге.
1 польский злотый 25 тенге.
1 риал Саудовской Аравии 40,42 тенге.
1 российский рубль 4,79 тенге.
1 СДР 587,98 тенге.
1 сингапурский доллар 327,84 тенге.
1 таджикский сомони 40,92 тенге.
1 тайский бат 12,11 тенге.
1 турецкая лира 13,7 тенге.
100 узбекских сумов 3,52 тенге.
1 украинская гривна 11,22 тенге.
1 фунт стерлингов 555,17 тенге.
1 чешская крона 18,82 тенге.
1 шведская крона 40,71 тенге.
1 швейцарский франк 491,51 тенге.
1 южноафриканский ранд 23,24 тенге.
100 южнокорейских вон 32,36 тенге.
1 японская иена 2,89 тенге.