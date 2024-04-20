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Курс тенге на 20−22 апреля, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 446,49 тенге за доллар США.

Источник: Reuters

Нефть: цены на нефть вновь перешли к росту вечером в пятницу, пишет Интерфакс-Казахстан. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:20 аст повысилась на 0,31%, до 87,38 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,33%, до 83 доллара за баррель.

Металлы: котировки фьючерсов на золото выросли во время европейской сессии в пятницу, сообщает Investing.com. На COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 2,00 доллара за тройскую унцию, поднявшись на 0,08% на 17:30 аст. Максимумом сессии выступила отметка доллар за тройскую унцию. Золото нашло поддержку на уровне 2,340,20 доллара и сопротивление — на 2,433,00 доллара. Фьючерс на серебро с поставкой в мае вырос на 0,18%, достигнув отметки 28,33 доллара за тройскую унцию.

Криптовалюта: по данным портала Coinmarketcap.com, на 17:20 аст bitcoin торговался по 65 421,85 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 4,76%, а ее капитализация составила 1,28 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 112,02 доллара, повысившись в цене на 2,45%. Капитализация этой криптовалюты составила 373,6 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,36 трлн долларов.

Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 20—22 апреля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 19 апреля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 19 апреля.

1 австралийский доллар 286,16 тенге.

1 азербайджанский манат 263,42 тенге.

10 армянских драм 11,36 тенге.

1 белорусский рубль 136,7 тенге.

1 бразильский реал 85,18 тенге.

10 венгерских форинтов 12,04 тенге.

1 гонконгский доллар 57 тенге.

1 грузинский лари 168,81 тенге.

1 датская крона 63,71 тенге.

1 дирхам ОАЭ 121,59 тенге.

1 доллар США 446,49 тенге.

1 евро 475,38 тенге.

1 индийская рупия 5,35 тенге.

1000 иранских риалов 10,6 тенге.

1 канадский доллар 324,3 тенге.

1 китайский юань 61,66 тенге.

1 кувейтский динар 1448,75 тенге.

1 кыргызский сом 5,02 тенге.

1 малайзийский ринггит 93,39 тенге.

1 мексиканское песо 25,71 тенге.

1 молдавский лей 25,06 тенге.

1 норвежская крона 40,67 тенге.

1 польский злотый 25 тенге.

1 риал Саудовской Аравии 40,42 тенге.

1 российский рубль 4,79 тенге.

1 СДР 587,98 тенге.

1 сингапурский доллар 327,84 тенге.

1 таджикский сомони 40,92 тенге.

1 тайский бат 12,11 тенге.

1 турецкая лира 13,7 тенге.

100 узбекских сумов 3,52 тенге.

1 украинская гривна 11,22 тенге.

1 фунт стерлингов 555,17 тенге.

1 чешская крона 18,82 тенге.

1 шведская крона 40,71 тенге.

1 швейцарский франк 491,51 тенге.

1 южноафриканский ранд 23,24 тенге.

100 южнокорейских вон 32,36 тенге.

1 японская иена 2,89 тенге.

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