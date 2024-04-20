Курс тенге на 20−22 апреля, цены на нефть и металлы

Металлы: котировки фьючерсов на золото выросли во время европейской сессии в пятницу, сообщает Investing.com. На COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 2,00 доллара за тройскую унцию, поднявшись на 0,08% на 17:30 аст. Максимумом сессии выступила отметка доллар за тройскую унцию. Золото нашло поддержку на уровне 2,340,20 доллара и сопротивление — на 2,433,00 доллара. Фьючерс на серебро с поставкой в мае вырос на 0,18%, достигнув отметки 28,33 доллара за тройскую унцию.