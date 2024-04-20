1,7 млрд тенге налога на транспорт задолжали мангистауцы

В случае неуплаты задолженности через 5 рабочих дней после вручения, налоговый приказ передается на принудительное исполнение в региональную палату частных судебных исполнителей. В свою очередь, частные судебные исполнители в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» имеют право применять меры принудительного взыскания в виде ареста банковских счетов и имущества. В том числе при наличии задолженности от 40 МРП, на гражданина может быть наложен запрет на выезд из РК.