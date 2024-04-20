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1,7 млрд тенге налога на транспорт задолжали мангистауцы

По Мангистауской области по состоянию на 17 апреля задолженность по налогу на транспортныесредства физических лиц по 33,4 тыс. налогоплательщикам составила 1,7 млрд тенге, в том числе недоимка — 1,4 млрд тенге, пеня — 287,9 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДГД области.

Источник: Kazinform

Из них наибольшее количество автовладельцев, уклоняющихся от налоговых обязательств по налогу на транспортные средства, зарегистрированы в следующих районах: город Актау — 930,4 млн, город Жанаозен — 309,7 млн, Мунайлинский район — 267,8 млн, Тупкараганский район — 63,0 млн.

Транспортный налог является обязательным ежегодным платежом в госбюджет для владельцев транспортных средств в Казахстане.

Освобождение от уплаты налога имеют лишь определенные категории лиц. А те автовладельцы, которые игнорируют данную обязанность, рискуют столкнуться с мерами воздействия: от пени до изъятия имущества.

— На дорогах будут проводиться рейды для поимки «недобросовестных» налогоплательщиков с участием полицейских и судебных исполнителей.

напоминают сотрудники ДГД.

По суммам задолженности свыше 1 МРП лицам, не уплатившим своевременно сумму налога, будут направляться налоговые приказы о взыскании задолженности физического лица.

В случае неуплаты задолженности через 5 рабочих дней после вручения, налоговый приказ передается на принудительное исполнение в региональную палату частных судебных исполнителей. В свою очередь, частные судебные исполнители в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» имеют право применять меры принудительного взыскания в виде ареста банковских счетов и имущества. В том числе при наличии задолженности от 40 МРП, на гражданина может быть наложен запрет на выезд из РК.

Кроме того, органами государственных доходов совместно с уполномоченными органами (Департаментом полиции и Региональной палатой ЧСИ) будут проводится мероприятия в отношении физических лиц, имеющих задолженность по налогу на транспортные средства.

Во избежание негативных последствий в период предстоящих летних каникул и сезона отпусков, Департамент рекомендует в случае наличия задолженности по налогам погасить задолженность. Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно во вкладке Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН, мобильного приложения e-Salyq Azamat.

Напомним, что размер транспортного налога зависит от объема двигателя автомобиля. Эту сумму можно рассчитать самостоятельно исходя из технических параметров своего транспортного средства.

экономика
налоги