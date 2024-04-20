В Новосибирской области отремонтируют три моста в 2024 году

Планируется, что во время ремонта будет введено ограничение на движение транспорта. С 15 мая по 15 октября ограничение будет действовать на железной дороге «Омск — Новосибирск», а к 15 ноября — на путепроводе «Р-254» в районе Каргата (восточный).