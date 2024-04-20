Василий Голубев: проект скоростного трамвая обойдётся дороже аэропорта

По его словам, авиагавань, открытая в 2017 году, обошлась в 50 млрд рублей. А стоимость проекта скоростного трамвая только на начальном этапе оценивается в 61 млрд рублей. Об этом он уже упоминал во время пресс-конференции в феврале.