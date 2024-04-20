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Василий Голубев: проект скоростного трамвая обойдётся дороже аэропорта

Аэропорт «Платов» значительно уступает в цене проекту скоростного трамвая в Ростове, в интервью радио «КП — Ростов-на-Дону» сообщил донской губернатор Василий Голубев 19 апреля.

Источник: Правительство Ростовской области

По его словам, авиагавань, открытая в 2017 году, обошлась в 50 млрд рублей. А стоимость проекта скоростного трамвая только на начальном этапе оценивается в 61 млрд рублей. Об этом он уже упоминал во время пресс-конференции в феврале.

Голубев полагает, что ход реализации проекта не будет простым. Особое беспокойство у главы региона вызывает перенос коммуникаций, что сделает проект дороже. Но главное, подчеркнул губернатор, обеспечить ростовчанам и гостям донской столицы быстро и комфортно добираться в разные части города.

Напомним, планируется, что система скоростного трамвая пройдет по микрорайонам Левенцовский, Верхний Темерник, Суворовском и старому аэропорту. И кстати, по центру Ростова уже прокатился первый модернизированный вагон будущего скоростного трамвая.