Василий Голубев: проект скоростного трамвая обойдётся дороже аэропорта

По его словам, авиагавань, открытая в 2017 году, обошлась в 50 млрд рублей. А стоимость проекта скоростного трамвая только на начальном этапе оценивается в 61 млрд рублей. Об этом он уже упоминал во время пресс-конференции в феврале.
Голубев полагает, что ход реализации проекта не будет простым. Особое беспокойство у главы региона вызывает перенос коммуникаций, что сделает проект дороже. Но главное, подчеркнул губернатор, обеспечить ростовчанам и гостям донской столицы быстро и комфортно добираться в разные части города.
Напомним, планируется, что система скоростного трамвая пройдет по микрорайонам Левенцовский, Верхний Темерник, Суворовском и старому аэропорту. И кстати, по центру Ростова уже прокатился первый модернизированный вагон будущего скоростного трамвая.