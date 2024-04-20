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Нацбанк начинает продажу серебряных монет к Евро-2024

Национальный Банк Казахстана сообщает о начале продаж через интернет-магазин НБК c 23 апреля 2024 года коллекционных монет UEFA EURO 2024TM из серии «Спорт».

Источник: DKNews.kz

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы с применением новой технологии повышенного рельефа и золочения. Масса монеты — 20 грамм, диаметр — 32 мм, качество изготовления — proof и anti-proof, номинал — 100 тенге.

Тираж монеты составляет 2 500 штук, из которых 1 500 штук будут реализованы через интернет-магазин НБК на внутреннем рынке Казахстана и 1 000 штук на внешнем рынке (партнер проекта — нумизматическая компания MDM).

Также сообщается о том, что в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией не все территориальные филиалы НБК смогут начать реализацию с объявленной даты. Реализация коллекционных монет UEFA EURO 2024TM в данных филиалах будет начата по мере стабилизации ситуации.

экономика