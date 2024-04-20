Нацбанк начинает продажу серебряных монет к Евро-2024

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы с применением новой технологии повышенного рельефа и золочения. Масса монеты — 20 грамм, диаметр — 32 мм, качество изготовления — proof и anti-proof, номинал — 100 тенге.
Тираж монеты составляет 2 500 штук, из которых 1 500 штук будут реализованы через интернет-магазин НБК на внутреннем рынке Казахстана и 1 000 штук на внешнем рынке (партнер проекта — нумизматическая компания MDM).
Также сообщается о том, что в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией не все территориальные филиалы НБК смогут начать реализацию с объявленной даты. Реализация коллекционных монет UEFA EURO 2024TM в данных филиалах будет начата по мере стабилизации ситуации.