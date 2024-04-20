Нацбанк начинает продажу серебряных монет к Евро-2024

Также сообщается о том, что в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией не все территориальные филиалы НБК смогут начать реализацию с объявленной даты. Реализация коллекционных монет UEFA EURO 2024TM в данных филиалах будет начата по мере стабилизации ситуации.