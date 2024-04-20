Ремонт участков трасс Р-229, Р-241 и М-5 в Самарской области стартует в мае

Старый слой асфальта начали срезать на следующих участках: с 361 по 365 км и с 386 по 400 км Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск, с 138 по 141 км Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград и с 970 по 971 км М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа.