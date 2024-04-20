Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Собянин рассказал о строительстве метродепо «Столбово»

Оно дополнит сеть депо для качественного обслуживания составов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 2011 года в Москве построили и реконструировали 12 депо. Строящееся в ТиНАО электродепо «Столбово» станет одним из крупнейших. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге.

«Комплекс будет включать более 50 зданий и сооружений, а общая длина проложенных рельсов превысит 12 километров. Ежедневно здесь смогут выполнять техническое и эксплуатационное обслуживание порядка трех десятков составов Сокольнической и будущей Троицкой линий метро», — рассказал Мэр Москвы.

В Москве формируется сеть для качественного обслуживания составов метро. Строящееся депо «Столбово» примет поезда Сокольнической и будущей Троицкой линий. Специалисты уже приступили к устройству веера путей.

Новое электродепо обеспечит комфортные условия работы для сотрудников метро.