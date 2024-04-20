Сергей Собянин рассказал о строительстве метродепо «Столбово»

С 2011 года в Москве построили и реконструировали 12 депо. Строящееся в ТиНАО электродепо «Столбово» станет одним из крупнейших. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге.
«Комплекс будет включать более 50 зданий и сооружений, а общая длина проложенных рельсов превысит 12 километров. Ежедневно здесь смогут выполнять техническое и эксплуатационное обслуживание порядка трех десятков составов Сокольнической и будущей Троицкой линий метро», — рассказал Мэр Москвы.
В Москве формируется сеть для качественного обслуживания составов метро. Строящееся депо «Столбово» примет поезда Сокольнической и будущей Троицкой линий. Специалисты уже приступили к устройству веера путей.
Новое электродепо обеспечит комфортные условия работы для сотрудников метро.