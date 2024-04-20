Ричмонд
+12°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав отменил запрет на ввоз популярного российского чая в Беларусь

Беларусь сняла запрет на ввоз и продажу популярного российского чая.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения отменило запрет ввоза в Беларусь чая популярной российской марки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Минздрав сообщил, что с 19 апреля в Беларуси отменен ранее введенный главным государственным санитарным врачом запрет на ввоз в страну и обращение продукции российского производителя «Орими».

— Временная санитарная мера отменена в связи с тем, что российский производитель предоставил доказательства, удостоверяющие перечень и эффективность проведенных корректирующих мероприятий, — прокомментировали в пресс-службе.

В частности, белорусская сторона получила от российского производителя доказательства о стабильности производственных процессов, процессов хранения и транспортировки продукции. Также получены данные о действенности системы контроля безопасности и качества на предприятии, в том числе, получены результаты лабораторных исследований продукции.

экономика
торговля