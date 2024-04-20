Минздрав отменил запрет на ввоз популярного российского чая в Беларусь

В частности, белорусская сторона получила от российского производителя доказательства о стабильности производственных процессов, процессов хранения и транспортировки продукции. Также получены данные о действенности системы контроля безопасности и качества на предприятии, в том числе, получены результаты лабораторных исследований продукции.