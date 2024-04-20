Минздрав отменил запрет на ввоз популярного российского чая в Беларусь

Министерство здравоохранения отменило запрет ввоза в Беларусь чая популярной российской марки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Минздрав сообщил, что с 19 апреля в Беларуси отменен ранее введенный главным государственным санитарным врачом запрет на ввоз в страну и обращение продукции российского производителя «Орими».
— Временная санитарная мера отменена в связи с тем, что российский производитель предоставил доказательства, удостоверяющие перечень и эффективность проведенных корректирующих мероприятий, — прокомментировали в пресс-службе.
В частности, белорусская сторона получила от российского производителя доказательства о стабильности производственных процессов, процессов хранения и транспортировки продукции. Также получены данные о действенности системы контроля безопасности и качества на предприятии, в том числе, получены результаты лабораторных исследований продукции.