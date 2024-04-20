В Татарстане за минувшую неделю цены выросли на крупы, сахар и сметану

За этот период рис подорожал на 1,2% — до 104,6 рубля за килограмм. Стоимость пшена выросла на 1,5% — до 42,7 рубля за килограмм. Также на 3,6% стала дороже свекла. Теперь в лавках магазина ее можно приобрести за 48,7 рубля за килограмм.