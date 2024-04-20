В Татарстане за минувшую неделю цены выросли на крупы, сахар и сметану

В Татарстане за неделю, с 8 по 14 апреля, цены выросли на крупы, сахар и сметану. Соответствующая информация опубликована на сайте Татарстанстата.
За этот период рис подорожал на 1,2% — до 104,6 рубля за килограмм. Стоимость пшена выросла на 1,5% — до 42,7 рубля за килограмм. Также на 3,6% стала дороже свекла. Теперь в лавках магазина ее можно приобрести за 48,7 рубля за килограмм.
Также в список подорожавших продуктов попали морковь, бананы, картофель, сахар, сметана, сливочное масло, вареная колбаса. Наоборот подешевели яблоки, помидоры, огурцы, белокочанная капуста, репчатый лук, мясные консервы для детского питания, свинина, куриное мясо, полукопченая колбаса, подсолнечное масло, творог.
Напомним, в Татарстане цены на минимальный набор продуктов за год выросли на 6,9%.