Модернизация Минского тракторного завода обойдется в 9 миллионов евро

Как отметили в пресс-службе предприятия, модернизация позволит увеличить объемы производства энергонасыщенной техники. На предприятии пояснили, что в рамках модернизации запланированы на 2024-й закупки оборудования в дополнение к действующим станкам. В том числе планируется приобретение лазерного комплекса, моечной машины и автоматической системы хранения листового металла.