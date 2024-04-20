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Модернизация Минского тракторного завода обойдется в 9 миллионов евро

Минский тракторный завод модернизируют за девять миллионов евро.

Источник: Комсомольская правда

На модернизацию Минского тракторного завода запланировали потратить 9 миллионов евро, сообщает БелТА. Такую сумму планируется потратить на модернизацию механосборочного производства МТЗ.

Как отметили в пресс-службе предприятия, модернизация позволит увеличить объемы производства энергонасыщенной техники. На предприятии пояснили, что в рамках модернизации запланированы на 2024-й закупки оборудования в дополнение к действующим станкам. В том числе планируется приобретение лазерного комплекса, моечной машины и автоматической системы хранения листового металла.

— В цех № 92 требуются все виды шлифовального, а также токарное и зубообрабатывающее оборудование. А для цеха № 96 в перспективе планируем закупить несколько вертикально-фрезерных станков и горизонтальных обрабатывающих центров, — уточнил начальник проектно-технологического отдела энергонасыщенных тракторов и спецтехники управления главного технолога МТЗ Сергей Терешенок.

экономика