В Калининградской области обещают снизить цены на яйца к Пасхе

Куриные яйца в Калининградской области начали дорожать в сентябре 2023 года. Минсельхоз объяснил рост цен множеством факторов: на стоимости сказалось восстановление поголовья после птичьего гриппа, сезонность, рост затрат на топливо, сырьё и материалы, используемые в производственном процессе. Цена на десяток яиц доходила до 150 рублей и выше, в марте она начала снижаться. Сейчас категория С-1 в фирменном магазине производителя стоит более 110 рублей.