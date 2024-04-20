В Калининградской области обещают снизить цены на яйца к Пасхе

В Калининградской области обещают снизить цены на яйца накануне пасхальной недели. Стоимость десятка категории С-1 в фирменных магазинах производителя составит 95 рублей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.
Единственный производитель куриного яйца в регионе «Птицефабрика Гурьевская» в преддверии пасхальной недели, с 22 апреля по 6 мая, намерен снизить для калининградцев цену на яйца категории С-1 до 95 рублей. Продаваться яйца по этой цене будут в магазинах фирменной сети «Наш продукт», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам министра сельского хозяйства региона Артёма Иванова, руководство агрохолдинга «Долгов Групп» согласилось снизить закупочную цену для торговых сетей. Десяток категории С-1 готовы продавать оптовикам за 90 рублей.
Куриные яйца в Калининградской области начали дорожать в сентябре 2023 года. Минсельхоз объяснил рост цен множеством факторов: на стоимости сказалось восстановление поголовья после птичьего гриппа, сезонность, рост затрат на топливо, сырьё и материалы, используемые в производственном процессе. Цена на десяток яиц доходила до 150 рублей и выше, в марте она начала снижаться. Сейчас категория С-1 в фирменном магазине производителя стоит более 110 рублей.