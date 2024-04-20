К 400-летию Красноярска отреставрируют Покровский собор и жилые дома на проспекте Мира

Итак, к 400-летию города есть планы восстановить самое старое из сохранившихся на данный момент каменных зданий Красноярска — Покровский кафедральный собор.
— По нему мы долго ждем проект — он находится в Главгосэкспертизе, есть там некоторые бюрократические сложности, потому что объект находится в федеральной собственности, но мы очень хотим его успеть сделать к 400-летию Красноярска, — пояснил Павел Гутенков. -. Храму более 200 лет и там нужно многое менять. Есть, к примеру, сложности с фундаментом — потому что его никогда не усиливали.
Планируются мероприятия по сохранению объекта культурного наследия «Троицкий некрополь», старейшего из сохранившихся к настоящему времени кладбищ Красноярска. Запланировано проведение благоустройства и восстановление некоторых памятников.
В планах есть реставрация и жилых зданий. Это, к примеру, здания на Мира, 105, Мира, 107, Мира, 85 — этот дом был построен по проекту известного красноярского архитектора В. А. Соколовского, проектировавшего в свое время Римско-католический костел в Красноярске на Декабристов, дом Зельмановича (сейчас здесь музыкальная школа № 1).