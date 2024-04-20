К 400-летию Красноярска отреставрируют Покровский собор и жилые дома на проспекте Мира

— По нему мы долго ждем проект — он находится в Главгосэкспертизе, есть там некоторые бюрократические сложности, потому что объект находится в федеральной собственности, но мы очень хотим его успеть сделать к 400-летию Красноярска, — пояснил Павел Гутенков. -. Храму более 200 лет и там нужно многое менять. Есть, к примеру, сложности с фундаментом — потому что его никогда не усиливали.