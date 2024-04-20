Ямочный ремонт дорог проводят в Симферополе

В Симферополе продолжается ямочный ремонт дорог. В работах задействованы более 10 человек и пять единиц техники, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на администрацию города.
Сейчас специалисты ремонтируют 100 кв. метров дорожного покрытия на улице Глинки. Идут работы и на Бородинском кольце. Ремонт на улице Монтажная уже завершен.
Также запланировано проведение работ на улицах Сочинская и Чехова, общая площадь участков подлежащих ремонту составит 315 кв. метров. Ремонт будет включать в себя и обновление тротуара. Данные работы планируют завершить до конца месяца.