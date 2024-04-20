Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флот

«Правительству Российской Федерации: принять меры по обновлению рыбопромыслового флота (прежде всего малотоннажного) организаций, осуществляющих прибрежное рыболовство в Западном, Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах», — говорится в документе.
Также глава государства поручил кабмину принять меры по стимулированию спроса на биотехнологическую продукцию.
Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад о мерах по реализации данных поручений должен быть представлен до 1 сентября текущего года.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил о планах властей региона возродить рыбопромышленное предприятие «Атлантика», которое являлось рыбопромышленным предприятием полного цикла — от вылова до переработки. По его словам, сейчас складывается ситуация, которая может позволить возродить завод.
По данным Росрыболовства, за первый квартал текущего года общий вылов водно-биологических ресурсов в Азово-Черноморском бассейне составил порядка 8 тысяч тонн, что на 600 тон больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основную массу составляет черноморская хамса и азовская тюлька.