Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флот

По данным Росрыболовства, за первый квартал текущего года общий вылов водно-биологических ресурсов в Азово-Черноморском бассейне составил порядка 8 тысяч тонн, что на 600 тон больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основную массу составляет черноморская хамса и азовская тюлька.