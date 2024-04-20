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Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флот

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по обновлению малотоннажного рыбопромыслового флота в Азово-Черноморском, Западном и Волжско-Каспийском бассейнах. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Правительству Российской Федерации: принять меры по обновлению рыбопромыслового флота (прежде всего малотоннажного) организаций, осуществляющих прибрежное рыболовство в Западном, Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах», — говорится в документе.

Также глава государства поручил кабмину принять меры по стимулированию спроса на биотехнологическую продукцию.

Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад о мерах по реализации данных поручений должен быть представлен до 1 сентября текущего года.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил о планах властей региона возродить рыбопромышленное предприятие «Атлантика», которое являлось рыбопромышленным предприятием полного цикла — от вылова до переработки. По его словам, сейчас складывается ситуация, которая может позволить возродить завод.

По данным Росрыболовства, за первый квартал текущего года общий вылов водно-биологических ресурсов в Азово-Черноморском бассейне составил порядка 8 тысяч тонн, что на 600 тон больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основную массу составляет черноморская хамса и азовская тюлька.