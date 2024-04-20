Петербург выделит 7,2 млрд рублей на ремонт городских дорог

Заказчиком работ выступило СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». На каждую закупку отведено по 3,6 млрд рублей. Согласно содержанию документов, к южным административным районам отнесли Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Красносельский, Петродворцовый, Колпинский, Московский, Невский (левый берег), Пушкинский, Фрунзенский, Центральный районы, к северным — все остальные. Подрядчик должен будет завершить все работы до 30 ноября 2025 года.