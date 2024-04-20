Россия вводит дополнительную квоту на экспорт зерновых

«Эта мера нацелена на поддержку сельхозпроизводителей. Учитывая рекордный урожай зерновых в 2023 году и достаточную обеспеченность такой продукцией внутреннего рынка, аграрии смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж».
Ранее ведомство установило квоту в 24 миллиона тонн на экспорт зерновых культур на срок с 15 февраля по 30 июня.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса заявил, что в этом сельскохозяйственном сезоне из страны на экспорт будет направлено около 65 миллионов тонн зерна.
В 2022 году в России был собран рекордный урожай зерновых в 157,6 миллиона тонн, в том числе 104 миллиона тонн пшеницы. В 2023-м урожай составил около 145 миллионов тонн зерна, включая 92,8 миллиона тонн пшеницы.