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В Узбекистане создадут центр для подготовки к работе за границей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В новом центре узбекистанцев будут обучать необходимым навыкам и языкам для работы в иностранных государствах, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Согласно постановлению правительства, в стране будет создан центр для обучения граждан профессиям и языкам. В профессиональных образовательных учреждениях начнут проводить курсы сроком до одного года для обучения профессиям и языкам. Их выпускники получат на руки документ гособразца о прохождении подготовки. Обучение будет проходить на платной основе.

Педагогам, привлеченным к обучению, будет выплачиваться ежемесячная надбавка до 100% от их заработной платы. Ее размер будет зависеть от эффективности их работы.

экономика
занятость