В Узбекистане создадут центр для подготовки к работе за границей

Согласно постановлению правительства, в стране будет создан центр для обучения граждан профессиям и языкам. В профессиональных образовательных учреждениях начнут проводить курсы сроком до одного года для обучения профессиям и языкам. Их выпускники получат на руки документ гособразца о прохождении подготовки. Обучение будет проходить на платной основе.