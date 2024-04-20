В Омской области утвердили тарифы на электричество с 1 июля 2024 года

В документе прописаны новые тарифы, которые будут действовать в регионе с 1 мая по 31 декабря 2024 года. При этом прописано, что в первом полугодии будут действовать старые тарифы, а со второго полугодия 2024 года, то есть с 1 июля, они изменятся.
Согласно документу, рост тарифов на электричество составит от 30 до 44 копеек за 1 кВт.ч.
В частности, из документа следует, что для городских жителей в домах с газовыми плитами тариф вырастет с 5,14 ₽/кВт. ч до 5,58 ₽/кВт. ч.
Для горожан, проживающих в домах с электроплитами, а также для жителей сельских населенных пунктов тариф увеличится на 30 копеек и составит 3,90 ₽/кВт. ч.
Ознакомиться с приказом РЭК Омской области можно здесь.