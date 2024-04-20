В Омской области утвердили тарифы на электричество с 1 июля 2024 года

В документе прописаны новые тарифы, которые будут действовать в регионе с 1 мая по 31 декабря 2024 года. При этом прописано, что в первом полугодии будут действовать старые тарифы, а со второго полугодия 2024 года, то есть с 1 июля, они изменятся.