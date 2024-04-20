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Всемирный банк выделит Узбекистану десятки миллионов долларов для обучения молодежи IT-навыкам

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Всемирный банк и Минэкономфин Узбекистана подписали соглашение о финансировании проекта, который поможет стране в построении цифровой экономики и создании новых рабочих мест в секторе IT-услуг, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Документ подписан вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани и заместителем премьер-министра — министром экономики и финансов Узбекистана Джамшидом Кучкаровым в ходе переговоров в Вашингтоне.

Отметим, что льготный кредит в размере 50 миллионов долларов был утвержден банком в прошлом году. Эти средства планируется направить на реализацию проекта «Цифровая инклюзия в Узбекистане».

Он будет осуществляться IT-Park с целью обучения тысяч молодых людей до 30 лет, проживающих в сельских и отдаленных районах страны. Для этого запустят 11 региональных центров.

В итоге планируется обучить 6,2 тысячи молодых людей, в частности, женщин и лиц с инвалидностью, трудоустроить — 9 тысяч. В рамках проекта компаниям, которые будут принимать на работу этих молодых людей, будут предоставляться различные стимулы.

экономика
занятость
технологии