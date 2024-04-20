Всемирный банк выделит Узбекистану десятки миллионов долларов для обучения молодежи IT-навыкам

В итоге планируется обучить 6,2 тысячи молодых людей, в частности, женщин и лиц с инвалидностью, трудоустроить — 9 тысяч. В рамках проекта компаниям, которые будут принимать на работу этих молодых людей, будут предоставляться различные стимулы.