Всемирный банк выделит Узбекистану десятки миллионов долларов для обучения молодежи IT-навыкам

Документ подписан вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани и заместителем премьер-министра — министром экономики и финансов Узбекистана Джамшидом Кучкаровым в ходе переговоров в Вашингтоне.
Отметим, что льготный кредит в размере 50 миллионов долларов был утвержден банком в прошлом году. Эти средства планируется направить на реализацию проекта «Цифровая инклюзия в Узбекистане».
Он будет осуществляться IT-Park с целью обучения тысяч молодых людей до 30 лет, проживающих в сельских и отдаленных районах страны. Для этого запустят 11 региональных центров.
В итоге планируется обучить 6,2 тысячи молодых людей, в частности, женщин и лиц с инвалидностью, трудоустроить — 9 тысяч. В рамках проекта компаниям, которые будут принимать на работу этих молодых людей, будут предоставляться различные стимулы.