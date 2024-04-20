Эх, не там мы все учились: В Молдове можно получать более 2200 евро в месяц, и это не министром или банковским работником, — какие еще спецы с высокой зарплатой требуются

Так, компания из города Хынчешты предлагает зарплату в размере 43 200 леев (2258 евро) мастеру дорожного строительства. В фирме есть несколько вакансий: инженеров по безопасности дорожного движения, операторов по переработке руды и горных пород, машиниста-грейдера и асфальтоукладчика, им предлагается зарплата в размере 35 500 — 38 400 леев.