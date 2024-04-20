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Эх, не там мы все учились: В Молдове можно получать более 2200 евро в месяц, и это не министром или банковским работником, — какие еще спецы с высокой зарплатой требуются

Национальное агентство занятости населения опубликовало список самых высокооплачиваемых вакансий, зарегистрированных в базе данных учреждения.

Источник: Комсомольская правда

Национальное агентство занятости населения опубликовало список самых высокооплачиваемых вакансий, зарегистрированных в базе данных учреждения.

Так, компания из города Хынчешты предлагает зарплату в размере 43 200 леев (2258 евро) мастеру дорожного строительства. В фирме есть несколько вакансий: инженеров по безопасности дорожного движения, операторов по переработке руды и горных пород, машиниста-грейдера и асфальтоукладчика, им предлагается зарплата в размере 35 500 — 38 400 леев.

Другая компания, из Страшен, предлагает зарплату до 35 000 леев главному технологу. Также фирма готова платить 10 000 — 15 000 леев трём слесарям-ремонтникам технологических установок.

А компания из Кишинёва примет на работу двух операторов колл-центра и даст им зарплату в размере 15 000 — 30 000 леев, пишет mybusiness.md.

экономика
занятость