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Дан официальный ответ: что действительно происходит в разрушающемся доме Владивостока

Подробностями ситуации поделились в социальных сетях.

Что действительно прямо сейчас происходит в разрушающемся доме Владивостока, рассказали в тг-канале «Newsbox24.tv» (18+).

Официальный ответ пришел от Государственной жилищной инспекции по факту выездной проверки на Луговую, 58, куда хочет заехать магазин.

По словам жильцов дома, из-за ремонта в цокольном помещении по зданию пошли трещины.

В ответе сказано, что установлен факт незаконной перепланировки. На момент осмотра разрешительные документы о законности перепланировки не предоставлены. Кроме того, ГЖИ не уполномочено обращаться в суд о приведении помещения в прежнее состояние, поэтому они передали акт в администрацию города.

Сторона магазина в свою очередь заявляет, что документы на узаконивание перепланировки поданы и находятся на рассмотрении. Жильцы пишут, что сами подали в суд.

ЖКХ