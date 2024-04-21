Дан официальный ответ: что действительно происходит в разрушающемся доме Владивостока

Что действительно прямо сейчас происходит в разрушающемся доме Владивостока, рассказали в тг-канале «Newsbox24.tv» (18+).
Официальный ответ пришел от Государственной жилищной инспекции по факту выездной проверки на Луговую, 58, куда хочет заехать магазин.
По словам жильцов дома, из-за ремонта в цокольном помещении по зданию пошли трещины.
В ответе сказано, что установлен факт незаконной перепланировки. На момент осмотра разрешительные документы о законности перепланировки не предоставлены. Кроме того, ГЖИ не уполномочено обращаться в суд о приведении помещения в прежнее состояние, поэтому они передали акт в администрацию города.
Сторона магазина в свою очередь заявляет, что документы на узаконивание перепланировки поданы и находятся на рассмотрении. Жильцы пишут, что сами подали в суд.