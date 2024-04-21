Дан официальный ответ: что действительно происходит в разрушающемся доме Владивостока

В ответе сказано, что установлен факт незаконной перепланировки. На момент осмотра разрешительные документы о законности перепланировки не предоставлены. Кроме того, ГЖИ не уполномочено обращаться в суд о приведении помещения в прежнее состояние, поэтому они передали акт в администрацию города.