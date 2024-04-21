Казахстанцы стали чаще хранить деньги на депозите

Усиление экономической неопределенности. В условиях экономической неопределенности люди и компании стремятся сохранить свои денежные средства в надежных активах, таких как депозиты в банках. Инфляция. В 2022 и 2023 годах инфляция в Казахстане была высокой, что стимулировало физических и юридических лиц размещать свои денежные средства в банках, чтобы сохранить их покупательную способность. Повышение процентных ставок по депозитам. В 2023 году Нацбанк повысил процентные ставки по депозитам, что сделало их более привлекательными для вкладчиков.