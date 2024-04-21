В Уфе определились с местом строительства центра бокса и тенниса

В субботу, 20 апреля, в Уфе состоялась церемония закладки памятного камня на месте строительства будущего Центра прогресса бокса и Академии тенниса. Об этом сообщил Глава республики Башкирии Радий Хабиров социальных сетях.
Как рассказал глава региона, спортивный объект будет построен в парке Якутова. На торжественную церемонию закладки первого камня в Уфу приехал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.
По словам Радия Хабирова, сегодня, в республике более 4 тысяч ребят занимаются боксом, более тысячи — большим теннисом, и всем им нужен свой современный, яркий дом.
«Это будет многофункциональный спортивный центр. Уверен, отсюда выйдет много чемпионов мира и даже Олимпийских игр», — делится глава республики.