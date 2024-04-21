Ряд автобусов поменял схемы движения в Астане

Как сообщается на официальном Instagram-аккаунте CTS (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), изменение схем движения некоторых маршрутов в Астане связано с ремонтными работами.
«До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №№ 26, 27, 40, 42, 50, 51, 53, 61, 66. Просим заранее планировать свой маршрут», — говорится в сообщении транспортной компании.
Ранее сообщалось, что в Астане из-за проведения дорожных работ на этой неделе частично перекроют проспект Туран.
Из-за этого некоторые автобусы изменят схемы движения. Уже сообщалось, что временно изменяются схемы движения маршрутов №№ 26, 27, 40, 42.
Между тем в акимате ранее сообщали, что всего в этом году в столице планируют отремонтировать более 50 улиц общей протяженностью около 60 километров, провести ямочный ремонт на 200 улицах города и начать работы по нанесению дорожной разметки.