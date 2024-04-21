В Перми разрешили строительство жилого комплекса у площади Карла Маркса

Компания «Сибирский квартал» приступит к строительству первого дома на ул. Белинского, 25. Информация появилась в Реестре разрешений краевого Минимущества за первый квартал 2024 года. В издании «Коммерсант-Прикамье» уточнили, что застройку ЖК будут проводить с использованием серых и коричневых оттенков. В одном из домов проект предполагает создание эксплуатируемой кровли с зоной отдыха. В жилой комплекс войдут детские и спортивные площадки, подземная автостоянка.