Мэр Шелест: на ремонт дорог Омска направили еще 100 млн рублей

Он отметил, что на эти средства восстановят изношенный асфальт на «ключевых объектах»: отремонтируют улицы Конева, Красный Путь, проспект Карла Маркса и другие. Сейчас на госзакупках проходят конкурсные процедуры. Также сообщается, что ремонтные работы завершатся до середины июня.