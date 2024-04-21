Мэр Шелест: на ремонт дорог Омска направили еще 100 млн рублей

Об этом сообщил глава Омска Сергей Шелест.
Сегодня, 21 апреля, мэр Омска Сергей Шелест сообщил о дополнительной субсидии на ремонт городских улиц. Информация была опубликована в телеграм-канале градоначальника.
«По решению главы региона Виталия Хоценко дополнительная субсидия из дорожного фонда Омской области в размере 100 миллионов рублей направлена на ремонт городских дорог», — написал чиновник.
Он отметил, что на эти средства восстановят изношенный асфальт на «ключевых объектах»: отремонтируют улицы Конева, Красный Путь, проспект Карла Маркса и другие. Сейчас на госзакупках проходят конкурсные процедуры. Также сообщается, что ремонтные работы завершатся до середины июня.