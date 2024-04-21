Чем будут опрыскивать самарские леса и насколько это безопасно?

С помощью авиации над лесами распылят инсектицид против злостного вредителя — непарного шелкопряда. На весь период обработки и до 21 мая включительно в местах проведения обработок будут действовать ограничение по посещению лесов, будет запрещен въезд автотраснспорта. Также на это время запрещен выпас сельхозживотных, сбор лекарственных трав и грибов, запрещается размещение пасек и вылет пчел.