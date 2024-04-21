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Чем будут опрыскивать самарские леса и насколько это безопасно?

На днях региональный Минлесхоз разместил на своем сайте информацию, что с 1 по 10 мая самарские леса в Красноярском, Рачейском, Ставропольском, Шигонском лесничествах — общая площадь 7,7 тысяч гектаров будет проведена санитарная обработка.

С помощью авиации над лесами распылят инсектицид против злостного вредителя — непарного шелкопряда. На весь период обработки и до 21 мая включительно в местах проведения обработок будут действовать ограничение по посещению лесов, будет запрещен въезд автотраснспорта. Также на это время запрещен выпас сельхозживотных, сбор лекарственных трав и грибов, запрещается размещение пасек и вылет пчел.

Очаги вредных насекомых будут опрыскиваться препаратом Дефилигнум (суспензионный концентрат). Согласно российскому классификатору химпрепаратов, это биологический инсектицид кишечного действия, содержащий в качестве действующего вещества бактерии Bacillus thuringiensis. Основное применение препарата — защита лесов от сибирского и непарного шелкопряда, также его используют в сельском хозяйстве при выращивании сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы.

Производитель утверждает, что микроорганизм, входящий в биопрепарат непатогенен для теплокровных животных и является естественным обитателем окружающей среды. Он практически не токсичен для млекопитающих (не классифицируется по опасности). Данный организм не является патогенным микробом, и культура не может заражать млекопитающих, и не представляет опасности при комплексном воздействии на население.

Риск загрязнения водоемов, грунтовых и подземных вод культурой B. thuringiensis и ее продуктами жизнедеятельности при применении препарата Дефилигнум оценивается как низкий.

Тем не менее, в инструкции по работе с данным препаратом рекомендуется использовать индивидуальные меры защиты: работать с ним разрешено в резиновых перчатках, защитных костюмах и с использованием респираторов.

флора и фауна