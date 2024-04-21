Торговую недвижимость Минска ждет рост арендных ставок

Так описывают ситуацию в этом сегменте недвижимости аналитики ООО «Коллиерз Интернешнл Консалтинг». По прогнозам экспертов, во второй половине года рынок торговой недвижимости Минска ждет еще более динамичное развитие — это связано с вводом новых ТЦ.
Сейчас сток пригодных для аренды площадей в торговой недвижимости составляет 1471 тыс. кв. м. С начала года они выросли на 0,3%, однако с учетом строящихся объектов в ближайшие два года эта цифра может увеличиться еще на 200 тыс. кв. м.
Топ-4 факта о рынке торговой недвижимости в I квартале Торговые площади увеличились на 4,8 тыс. кв. м за счет открытия ТРЦ «Гудвил» на ул. Шаранговича. Изначально этот объект планировался как бизнес-центр с торговыми площадями. Однако в итоге его вывели на рынок в формате торгово-развлекательного центра. Вакантность на рынке торговых площадей сейчас составляет 8%. С начала года она снизилась на 2 п. п. Средние ставки на аренду торговых площадей по Минску сейчас составляют 12−10 евро за кв. м в месяц. За этот период на рынке состоялась только одна сделка купли-продажи торговых площадей: лизинговая компания купила супермаркет (раньше там работал «Виталюр») площадью 2263,7 кв. м за $1743,3 тыс. Что будет на рынке торговой недвижимости дальше?
По мнению аналитиков компании «Коллиерз», «в ближайшие месяцы можно ожидать планомерного роста ставок». Это связано с увеличением на 5% базовой арендной величины для объектов госсобственности и повышением товарооборота. При этом эксперты отмечают, что на рынок окажет влияние и установление в ТЦ «Первый национальный торговый дом» ставки в размере 84 рубля (24 евро) за кв. м в месяц.
Также в ближайшие месяцы на рынке ожидается несколько новых открытий и укрупнений площадей fashion-ретейлеров. А после введения во второй половине года новых ТЦ рынок ждет еще более динамичное развитие. Правда, при этом эксперты обращают внимание, что в Минске по-прежнему не появится формат суперрегионального торгово-развлекательного центра.
В Минске растут ставки на аренду офисов, а в некоторых бизнес-центрах нет свободных мест.