Торговую недвижимость Минска ждет рост арендных ставок

Топ-4 факта о рынке торговой недвижимости в I квартале Торговые площади увеличились на 4,8 тыс. кв. м за счет открытия ТРЦ «Гудвил» на ул. Шаранговича. Изначально этот объект планировался как бизнес-центр с торговыми площадями. Однако в итоге его вывели на рынок в формате торгово-развлекательного центра. Вакантность на рынке торговых площадей сейчас составляет 8%. С начала года она снизилась на 2 п. п. Средние ставки на аренду торговых площадей по Минску сейчас составляют 12−10 евро за кв. м в месяц. За этот период на рынке состоялась только одна сделка купли-продажи торговых площадей: лизинговая компания купила супермаркет (раньше там работал «Виталюр») площадью 2263,7 кв. м за $1743,3 тыс. Что будет на рынке торговой недвижимости дальше?