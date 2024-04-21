Luxor Алии Назарбаевой хотят продать за $25 млн

«Luxor Алии Назарбаевой хотят продать в Алматы. На объект выставлен ценник в $25 млн», — рассказал агентству КазТАГ в воскресенье источник, знакомый с ситуацией.
У редакции есть контакты риелторов, которые занимаются вопросам продажи дорогостоящего объекта.
Один из крупнейших, если не крупнейший в Казахстане и Центральной Азии фитнес-центр по документам проходит как ТОО «Алем ЛТД» (Alem LTD), которое в 2001 году учредила Назарбаева. В 2017 году ТОО «патриотично» было переоформлено на офшорную фирму Svelte Investor Limited на Виргинских островах. При этом, Алия Назарбаева еще в марте 2023 года официально руководила компанией, однако с 14 марта 2023 года руководителем значилась уже Ауелхам Назгум Ахметжановна, а с февраля 2024 года — пост руководителя занимает Шапиева Амина Серикбаевна.
Отметим, что имя младшей дочери экс-самоназванного «елбасы» в последнее время упоминается регулярно, причем, далеко не в самом позитивном ключе. Например, 12 марта 2024 года КазТАГ сообщал, что жители Астаны жалуются на горы мусора, за вывоз которого отвечает ТОО «Clean City NC», которое связывают с Назарбаевой. При этом, за полгода до этого — 26 сентября 2023 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев утверждал, что компания Назарбаевой не занимается вывозом мусора, однако позже выяснилось, что данная информация члена кабмина не соответствует действительности. 12 марта 2024 года главный эколог Казахстана выразил мнение, что нужно разобраться, почему вышло так, что он дезинформировал ранее общественность, утверждая в сентябре, что связываемая с Назарбаевой компания якобы больше не занимается вывозом мусора.
28 февраля 2024 года соучредитель ТОО «ТПК Азия» Нурлан Бимурзин сообщил о том, что он со своим партнером Мегдатом Калиевым стали жертвой рейдерской атаки со стороны Назарбаевой и Валентины Роговой — жены бывшего председателя Конституционного совета Игоря Рогова.
«В 2003 году (Назарбаева — КазТАГ), пользуясь своим влиянием, захватила действующий бизнес стоимостью $170 млн (по оценкам 2003 года) состоящий из семи нефтебаз и 96 АЗС. Для рейдерства она угрожала бывшим владельцам тюрьмой и физической расправой. Для убедительности своих угроз днем открыто похитила отца одного из совладельцев бизнеса в центре Алматы и, по словам свидетелей, в похищении, возможно, принимали работники силовых органов», — рассказали ранее бизнесмены.
14 марта генпрокуратура сообщила, что зарегистрировала заявление о рейдерстве со стороны Назарбаевой. Однако 5 апреля выяснилось, что полиция отказалась возбуждать уголовное дело против младшей дочери экс-президента.
Вместе с тем, известно, что до недавних пор не последнюю роль в ценообразовании железнодорожных билетов играла компания Instant Payments, которую связывают с Назарбаевой. Эта же компания тесно сотрудничала до январских событий 2022 года из нацкомпанией «Казахтелеком».
20 сентября 2023 года депутат мажилиса от партии Amanat Ерлан Саиров обратил внимание прокуратуры на роль младшей дочери экс-президента в деле «Оператора РОП». Вскоре после январских событий — 18 января 2022 года была раскрыта вероятная схема вывода Назарбаевой $312 млн из Казахстана. 19 января 2022 года «Оператор РОП» лишился права собирать утильсбор — эту компанию связывают с Назарбаевой. Несмотря на громкое уголовное дело, дочь экс-президента не присутствовала на процессе даже в статусе свидетеля.
8 марта 2024 года КазТАГ сообщал, что государственное издание El.kz (является проектом АО «Qazcontent») поставило Назарбаеву в один ряд с выдающимися казахстанками, однако удалило материал после публикации агентства. Примечательно, что сразу же после январских событий 2022 года Алия Назарбаева, которую можно назвать одним из символов так называемого Старого Казахстана, опубликовала пост, в котором заявила, что пользуется некой поддержкой в Казахстане — опубликованный и затем удаленный материал госиздания El.kz может быть ярким тому свидетельством, как и распространенная ранее министром Нысанбаевым дезинформация.
Примечательно, что многие топ-чиновники Казахстана до сих пор при постановке журналистами острых вопросов касательно Назарбаевой в своих ответах, как правило, не произносят фамилию младшей дочери экс-президента. Депутат мажилиса Ермурат Бапи считает, что такое поведение чиновников вызвано их страхом возвращения «Старого Казахстана».