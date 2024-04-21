Luxor Алии Назарбаевой хотят продать за $25 млн

Отметим, что имя младшей дочери экс-самоназванного «елбасы» в последнее время упоминается регулярно, причем, далеко не в самом позитивном ключе. Например, 12 марта 2024 года КазТАГ сообщал, что жители Астаны жалуются на горы мусора, за вывоз которого отвечает ТОО «Clean City NC», которое связывают с Назарбаевой. При этом, за полгода до этого — 26 сентября 2023 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев утверждал, что компания Назарбаевой не занимается вывозом мусора, однако позже выяснилось, что данная информация члена кабмина не соответствует действительности. 12 марта 2024 года главный эколог Казахстана выразил мнение, что нужно разобраться, почему вышло так, что он дезинформировал ранее общественность, утверждая в сентябре, что связываемая с Назарбаевой компания якобы больше не занимается вывозом мусора.