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За 1 год «Победа» перевезла из Москвы в Самарканд и обратно почти 107 тысяч пассажиров

В мае авиакомпания «Победа» планирует увеличить частоту полетов с 9 до 10 раз в неделю.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. 21 апреля ровно год как авиакомпания «Победа» запустила регулярные полеты по маршруту Москва — Самарканд — Москва. Об этом сообщает пресс-служба компании Air Marakanda.

«Этот день стал знаковой датой, когда лоукостер “Победа” открыла прямые рейсы из международного аэропорта Самарканда в столицу России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот «важный шаг укрепил связи между двумя историческими городами и предоставил пассажирам новые возможности для путешествий, бизнеса и культурного обмена».

В пресс-службе международного аэропорта Самарканда рассказали, что за год сотрудничества Air Marakanda и авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», совместно выполнили 584 рейса и перевезли в общей сложности 106 667 пассажиров.

Также авиакомпания напомнила пассажирам, что ежедневные рейсы выполняются согласно следующему расписанию:

Вылет из Москвы в 2:25, прибытие в Самарканд — 8.20, обратный вылет из Самарканда в 9.20, прибытие в Москву в 11.40.

По пятницам и воскресеньям полеты осуществляются два раза в день:

Вылет из Москвы в 20.30, прибытие в Самарканд — 2.25. Обратный вылет из Самарканда в 3.25, прибытие в Москву в 5.55.

Вылет из Москвы в 2.25, прибытие в Самарканд — 8.20. Обратный вылет из Самарканда в 9.20, прибытие в Москву в 11.40. Время для каждого аэропорта указано местное.

Также в компании рассказали, что с 4 мая «Победа» планирует увеличить частоту полетов с 9 до 10 раз в неделю.

Дополнительная информация: AIR MARAKANDA — компания-оператор по наземному обслуживанию и управлению новым терминалом Международного аэропорта Самарканда в рамках первого в авиационной отрасли Узбекистана проекта, основанного на государственно-частном партнерстве.