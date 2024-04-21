Германия предложила передать Украине оборудование из собственных закрытых ТЭС

По словам министра, у Украины сейчас мало времени для производства и восстановления объектов энергетики, поэтому страна нуждается в том, что уже есть в наличии. Герман Галущенко отметил, что совсем скоро к Фонду энергетической поддержки Украины присоединятся и другие государства. Фонд был создан весной 2022 года по инициативе министра энергетики Украины и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. Взносы в него делали представители ЕС, Германии, Великобритании, Швейцарии, США, Бельгии, Дании и Австрии.