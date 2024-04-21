Германия предложила передать Украине оборудование из собственных закрытых ТЭС

«Только что был Роберт Хабек, вице-канцлер Германии, он предложил возможность посмотреть на немецкие закрытые объекты, которые тоже можно использовать», — рассказал господин Галущенко в эфире телемарафона (цитата по Нromadske). Он добавил, что помощь энергосистеме Украины поступает постоянно, в частности от Германии и Литвы.
По словам министра, у Украины сейчас мало времени для производства и восстановления объектов энергетики, поэтому страна нуждается в том, что уже есть в наличии. Герман Галущенко отметил, что совсем скоро к Фонду энергетической поддержки Украины присоединятся и другие государства. Фонд был создан весной 2022 года по инициативе министра энергетики Украины и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. Взносы в него делали представители ЕС, Германии, Великобритании, Швейцарии, США, Бельгии, Дании и Австрии.
По оценке Международного валютного фонда, из-за ударов по инфраструктуре Украины в 2024 году стране требуется не менее $42 млрд. По данным Financial Times, несколько электростанций на Украине, которые подверглись обстрелу в период с 22 по 29 марта, почти полностью уничтожены. 11 апреля была полностью уничтожена Трипольская ТЭС под Киевом — самая мощная электростанция в области. Президент России Владимир Путин говорил, что удары стали ответом на украинские атаки по объектам нефтегазового комплекса.