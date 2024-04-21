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Германия предложила передать Украине оборудование из собственных закрытых ТЭС

Германия предложила передать Украине собственное оборудование из закрытых тепловых электростанций (ТЭС) для замены поврежденных российскими ударами украинских объектов. Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Источник: Reuters

«Только что был Роберт Хабек, вице-канцлер Германии, он предложил возможность посмотреть на немецкие закрытые объекты, которые тоже можно использовать», — рассказал господин Галущенко в эфире телемарафона (цитата по Нromadske). Он добавил, что помощь энергосистеме Украины поступает постоянно, в частности от Германии и Литвы.

По словам министра, у Украины сейчас мало времени для производства и восстановления объектов энергетики, поэтому страна нуждается в том, что уже есть в наличии. Герман Галущенко отметил, что совсем скоро к Фонду энергетической поддержки Украины присоединятся и другие государства. Фонд был создан весной 2022 года по инициативе министра энергетики Украины и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. Взносы в него делали представители ЕС, Германии, Великобритании, Швейцарии, США, Бельгии, Дании и Австрии.

По оценке Международного валютного фонда, из-за ударов по инфраструктуре Украины в 2024 году стране требуется не менее $42 млрд. По данным Financial Times, несколько электростанций на Украине, которые подверглись обстрелу в период с 22 по 29 марта, почти полностью уничтожены. 11 апреля была полностью уничтожена Трипольская ТЭС под Киевом — самая мощная электростанция в области. Президент России Владимир Путин говорил, что удары стали ответом на украинские атаки по объектам нефтегазового комплекса.

энергетика