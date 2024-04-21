Фотофакт: первый рейс из Архангельска приземлился в Минске

Рейс выполнила авиакомпания Red Wings на самолете Sukhoi Superjet 100. Самолет приземлился в Национальном аэропорту в 13:25 и улетел обратно в Архангельск в 14:30.
Этим рейсом с визитом в Минск прибыл губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Сегодняшний рейс в белорусскую столицу — пробный, полеты будут выполняться раз в неделю по четвергам, а с июня — по воскресеньям.
Последний раз прямые рейсы из Минска в Архангельск выполнялись в 1993 году.
Сейчас прямые авиарейсы из белорусской столицы с разной периодичностью уже выполняются в ряд городов России — Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Калининград, Калугу, Нижний Новгород, Пермь, Самару, Сочи, Уфу и Череповец. Кроме того, самолеты белорусской авиакомпании «Белавиа» начали летать из Гомеля в Москву и Санкт-Петербург.