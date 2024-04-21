В Беларуси нашли замену сое

Однако, как отмечает издание «СБ. Беларусь сегодня», эта культура, «хоть и богата белком, не очень проста для выращивания».
Сообщается, что в этом сезоне ученые предложили аграриям альтернативу — белый люпин безалкалоидного сорта «мичуринский».
«Неприхотливое растение отлично показало себя во время испытаний на полях Гродненского зонального института растениеводства. В этом году поддержать важный эксперимент решили 17 хозяйств в разных районах Гродненщины», — пишет издание.
Директор Гродненского зонального института растениеводства Владимир Макаро уверен, что «белый люпин достоин составить серьезную конкуренцию капризной сое». Содержание белка в культурах одинаковое — 38%, но выращивать люпин гораздо проще: «Испытания показали, что он дает хороший урожай даже на бедных супесчаных почвах, а также, в отличие от сои, вызревает не в позднеосенний период, а уже в августе. Помимо этого, не имеет такой особенности, как низкое прикрепление бобов, что заставляло хозяйства, занимающиеся выращиванием сои, оставлять большую часть урожая на поле, поскольку самая питательная часть растения была ниже уровня среза комбайна».
Испытания нескольких сортов белого люпина проводились в течение двух лет, наивысшую урожайность показал сорт «мичуринский» — 44 центнера с гектара.
«Нам кажется, что культура эта интересна для использования в качестве корма в животноводстве и в перспективе должна занимать большие площади. Тем более что перед сельским хозяйством поставлена задача увеличивать посевы зернобобовых культур», — резюмировал Макаро.