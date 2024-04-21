В Беларуси нашли замену сое

Директор Гродненского зонального института растениеводства Владимир Макаро уверен, что «белый люпин достоин составить серьезную конкуренцию капризной сое». Содержание белка в культурах одинаковое — 38%, но выращивать люпин гораздо проще: «Испытания показали, что он дает хороший урожай даже на бедных супесчаных почвах, а также, в отличие от сои, вызревает не в позднеосенний период, а уже в августе. Помимо этого, не имеет такой особенности, как низкое прикрепление бобов, что заставляло хозяйства, занимающиеся выращиванием сои, оставлять большую часть урожая на поле, поскольку самая питательная часть растения была ниже уровня среза комбайна».