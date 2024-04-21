Объем белорусского рубля в денежном обороте достиг 10-летнего максимума

Увеличению рублевой составляющей денежной массы помогли как антикризисные действия Нацбанка, так и события 2022 года, когда после начала военных действий в Украине и введенных санкций против Беларуси у банков почти не осталось смысла накапливать «токсичные» валюты, а гражданам стало не выгодно использовать их как сбережения.