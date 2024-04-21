Объем белорусского рубля в денежном обороте достиг 10-летнего максимума

По данным на 1 апреля, широкая денежная масса за год выросла на 21,5%. Это следует из статистики Нацбанка. Этот рост обеспечен в первую очередь за счет увеличения рублевой составляющей.
По подсчетам «Экономической газеты», рублевая масса (денежный агрегатор М2*) за год выросла на 31,8%. В итоге доля белорусского рубля в структуре денежной массы обновила 10-летний максимум. На 1 апреля удельный вес денежной массы, номинированной в белорусских рублях, составил 55,5%.
Для сравнения: 10 лет назад этот показатель едва превышал 40%. В начале 2016 года на фоне девальваций доля рубля в денежной массе и вовсе падала ниже 25%.
Увеличению рублевой составляющей денежной массы помогли как антикризисные действия Нацбанка, так и события 2022 года, когда после начала военных действий в Украине и введенных санкций против Беларуси у банков почти не осталось смысла накапливать «токсичные» валюты, а гражданам стало не выгодно использовать их как сбережения.
Издание прогнозирует, что, если до конца года курс рубля не столкнется с существенными колебаниями, доля национальной валюты в структуре денежной массы может составить 57−58%.