В южных районах Приангарья стартовали весенние полевые работы

В остальных районах области работы начнутся позже из-за природно-климатических условий. В этом году перед регионом стоит задача увеличить объемы производства зерновых и масличных культур на 9% и 12% соответственно, а также увеличить производство картофеля на 3%.
Иркутская область получила высокую оценку за выполнение плана по закупке минеральных удобрений и темпы обновления сельскохозяйственной техники. В регион уже завезено 37,7 тыс. тонн минеральных удобрений, еще 3 тыс. тонн находятся в пути. Темпы приобретения техники и оборудования в 1,6 раза превышают уровень прошлого года.