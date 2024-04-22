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В южных районах Приангарья стартовали весенние полевые работы

В трех южных районах Иркутской области — Усольском, Черемховском и Иркутском — начались весенние полевые работы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Источник: Freepik

В остальных районах области работы начнутся позже из-за природно-климатических условий. В этом году перед регионом стоит задача увеличить объемы производства зерновых и масличных культур на 9% и 12% соответственно, а также увеличить производство картофеля на 3%.

Иркутская область получила высокую оценку за выполнение плана по закупке минеральных удобрений и темпы обновления сельскохозяйственной техники. В регион уже завезено 37,7 тыс. тонн минеральных удобрений, еще 3 тыс. тонн находятся в пути. Темпы приобретения техники и оборудования в 1,6 раза превышают уровень прошлого года.

сельское хозяйство