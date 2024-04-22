Нацбанк Беларуси обновил курс доллара и евро на 22 апреля 2024 после выходных

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 19 апреля, пятницу, а также на 20 и 21 апреля, субботу и воскресенье, совпадали и составляли: 1 доллар США равен 3,2757 рубля, 1 евро — 3,4954 BYN, 100 российских рублей — 3,4772 белорусского рубля. То есть курс доллара, как и курс евро, снизился, а курс российского рубля вырос на 22 апреля, понедельник.