Нацбанк Беларуси обновил курс доллара и евро на 22 апреля 2024 после выходных

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 22 апреля, понедельник.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 22 апреля, понедельник, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2616 рубля, 1 евро — 3,4763 BYN, 100 российских рублей — 3,4812 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 19 апреля, пятницу, а также на 20 и 21 апреля, субботу и воскресенье, совпадали и составляли: 1 доллар США равен 3,2757 рубля, 1 евро — 3,4954 BYN, 100 российских рублей — 3,4772 белорусского рубля. То есть курс доллара, как и курс евро, снизился, а курс российского рубля вырос на 22 апреля, понедельник.