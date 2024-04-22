В Хабаровске впервые начнут учить самолётостроителей

Тихоокеанский государственный университет и Московский авиационный институт разработали сетевую целевую программу обучения студентов по специальности «Проектирование и производство летательных аппаратов». Таким образом, впервые в Хабаровске начнется набор студентов, которые получат профессию самолето- и вертолетостроителя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Чтобы поступить на авиастроительную специальность в краевой столице, абитуриенту необходимо не только успешно сдать ЕГЭ по русскому языку, математике и физике, но и заключить договор целевого обучения с Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом им. Ю. А. Гагарина.
— Программа обучения разработана совместно профессорами МАИ и ТОГУ по запросу КнААЗ, и позволит дать студентам лучшие знания от профессоров двух университетов. В образовательный процесс включены практики и проектирование непосредственно на авиационном предприятии, что позволит выпускникам в дальнейшем быстрее адаптироваться на производстве и ускорит их карьерный рост, — уточнили в пресс-службе ТОГУ.
Также в университете сообщили, что начало реализации учебной программы и набор студентов запланированы уже на этот учебный год. Продолжительность обучения составит 5,5 лет. По итогам успешной государственной аттестации выпускники получат диплом ТОГУ и Московского авиационного института.