В Хабаровске впервые начнут учить самолётостроителей

Тихоокеанский государственный университет и Московский авиационный институт разработали сетевую целевую программу обучения студентов по специальности «Проектирование и производство летательных аппаратов». Таким образом, впервые в Хабаровске начнется набор студентов, которые получат профессию самолето- и вертолетостроителя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Чтобы поступить на авиастроительную специальность в краевой столице, абитуриенту необходимо не только успешно сдать ЕГЭ по русскому языку, математике и физике, но и заключить договор целевого обучения с Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом им. Ю. А. Гагарина.