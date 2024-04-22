Уберегли от мошенничества: во Владивостоке рассказали о топ-5 махинаций с налогами

Если налогоплательщик в поданной им налоговой декларации обнаружил факт неполноты отражения сведений и ошибки, приводящих к занижению суммы налога, он должен сам прийти в налоговую и все поправить. Таким образом, физлицо и само будет уверено в том, сколько спишет или выручит средств, и в том, все ли корректно отражено в документах.