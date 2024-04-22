Уберегли от мошенничества: во Владивостоке рассказали о топ-5 махинаций с налогами

Представители УФНС подвели итоги декларационной компании. На встрече сотрудники налоговой рассказали, что чаще всего приморцы делают ради получения собственной выгоды, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Сколько в Приморье миллиардеров?
Поскольку 2024-й еще не закончился, самая актуальная статистика, которую можно привести — за предыдущий год.
За 2023-й перед УФНС отчиталось 19 тысяч жителей Приморья. Уплаченный налог — 900 миллионов рублей. В Приморском крае также зафиксировано 11 миллиардеров. Обычно это бизнесмены, имеющие биржевые активы или скупающие недвижимость в молодежной столице.
В 2023 году в инспекцию поступило 135 тысяч деклараций, с которых возвращено гражданам 4,7 миллиарда рублей. В 2024 году уже поступило 74 тысячи деклараций и возвращено 2,4 миллиарда рублей.
Самые частые ошибки: топ-5
1. Занижение стоимости договора купли-продажи авто
Сейчас такие схемы не пройдут: ФНС и ГИБДД возобновили оперативное сотрудничество, и налоговому органу ничего не стоит провести контрольные мероприятия после объективной оценки сотрудниками ГИБДД объекта купли-продажи. Инициатору сделки впоследствии посчитают не только полную сумму налога, но и штрафные санкции по статье за ненадлежащую регистрацию сделки.
2. Заявление имущественного налогового вычета при покупке жилья у близких родственников
«Близкими родственниками» принято считать супругов, родителей (даже приемных), любых формальных попечителей. Такая операция позволяла сохранять капитал в рамках одной семьи и пользоваться льготами государства. Сейчас это пресекается довольно быстро и карается по статьям федерального закона.
3. Предоставление уточненной декларации без учета ранее полученных налоговых вычетов
Уточнённая декларация 3-НДФЛ подается для изменения данных в ранее представленных декларациях. Это нужно при выявлении ошибок и неточностей в них. Наиболее распространенный недочет — указание в корректирующей декларации дополнительных вычетов без отражения тех, что уже были заявлены в первичной декларации.
4. По заявлению налогоплательщика правки и корректировки налоговыми органами в представленных декларациях не производится
Если налогоплательщик в поданной им налоговой декларации обнаружил факт неполноты отражения сведений и ошибки, приводящих к занижению суммы налога, он должен сам прийти в налоговую и все поправить. Таким образом, физлицо и само будет уверено в том, сколько спишет или выручит средств, и в том, все ли корректно отражено в документах.
5. При декларировании дохода от продажи недвижимости и ТС налогоплательщики не учитывают необлагаемые суммы
Не нужно сдавать декларацию по НДФЛ при продаже недвижимости до одного миллиона рублей и иного имущества до 250 тысяч рублей. Если доход от продажи недвижимости не превышает миллион рублей, то обязанность отчитываться не возникает, но если он больше, то необходимо предоставить 3-НДФЛ.