Центробанк объявил о рекордном росте цен на авто на Дальнем Востоке

«Рост цен за год в ДФО был больше, чем в целом по России, во многом из-за разницы в темпах роста цен на подержанные иномарки. На Дальнем Востоке во второй половине прошлого года цены на импортные автомобили с пробегом росли значительнее быстрее», — ответили корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации на вопрос о том, почему инфляция на Дальнем Востоке в марте 2024 года была выше, чем в среднем по России — 8,61% против 7,72% по стране.