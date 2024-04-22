Центробанк объявил о рекордном росте цен на авто на Дальнем Востоке

«Рост цен за год в ДФО был больше, чем в целом по России, во многом из-за разницы в темпах роста цен на подержанные иномарки. На Дальнем Востоке во второй половине прошлого года цены на импортные автомобили с пробегом росли значительнее быстрее», — ответили корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации на вопрос о том, почему инфляция на Дальнем Востоке в марте 2024 года была выше, чем в среднем по России — 8,61% против 7,72% по стране.
По данным Росстата, за год цены на подержанные импортные автомобили в среднем по стране выросли на 16 процентов, в то время как на Дальнем Востоке этот показатель составил внушительные 30,5%.
Причиной столь значительного роста специалисты Центробанка связывают с различными факторами, включая ограничения на ввоз определенных категорий японских автомобилей, введенные в августе 2023 года, а также увеличение утилизационного сбора. Как результат — более быстрый рост цен на подержанные импортные автомобили на Дальнем Востоке по сравнению с остальной частью страны.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, как инфляция отразилась в целом на росте цен в Приморском крае.