В Приморье готовят к банкротству рыбодобывающее предприятие

«Зарубинская база флота» (ЗБФ), поселкообразующее предприятие по добыче и переработке рыбы и морепродуктов в Хасанском районе Приморского края, пытается пройти процедуру банкротства по собственному заявлению. Компания ранее попала в список активов, подконтрольных бизнесмену Дмитрию Дремлюге и ряду других лиц, которые могут быть переданы в доход государства, сообщает ИА PrimaMedia.
Рассмотрение обоснованности заявления ЗБФ о собственном банкротстве намечено в Арбитражном суде Приморского края на 6 мая. При этом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Приморского края о привлечении ведомства к участию в деле.
ООО «Зарубинская база флота» зарегистрировано в феврале 2001 года в поселке городского типа Зарубино, расположенном на юге полуострова Зарубина в западной части бухты Троицы залива Посьета залива Петра Великого. Отрасль — «морское рыболовство».
Компания была основана на базе активов обанкротившегося предприятия «Дальневосточная база флота» (ДБВ, ликвидировано в 2003 году), вела прибрежный промысел и осуществляла переработку добываемых рыбы и морепродуктов, планировала выращивание гребешка и других гидробионтов. По данным ЕГРЮЛ, ООО «ЗБФ» находится в собственности физлица.
Отмечалось, что де-юре у компании были договоры, заключенные с Рыболовством в 2018 году сроком на 15 лет, но разрешения на вылов не были выданы. Дело в том, что регулятор начал расторгать договоры по квотам на добычу рыбы с компаниями, которые по данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, незаконно находятся под контролем иностранного инвестора.
С октября по декабрь 2018 года в Росрыболовство поступило пять заключений ФАС России, вступивших в законную силу на основании судебных актов, в отношении ООО «Атлантика», ПАО ХК «Дальморепродукт», ООО «Тайфун», ООО «КрабДВ» и ООО «Зарубинская база флота». В отношении этих компаний были проведены процедуры по прекращению права вылова. «В частности, в соответствии с заключениями ФАС России о выявлении факта нахождения пользователя под контролем иностранного инвестора в 2018—2019 гг. в соответствии с правилами принудительного прекращения права на добычу водных биоресурсов территориальные управления Росрыболовства аннулировали действия разрешения на добычу водных биоресурсов, выданные этим юрлицам», — пояснял представитель ведомства.
В ЗБФ тогда отмечали, что предприятие без квот не выживет.
«Вместе с представителями минвостокразвития найдены инвесторы для развития марикультурного направления. Суммарный объем инвестиций — это 200 млн рублей до 2025 года. Но, эти планы могут быть не воплощены в жизнь. Доход от ведения рыболовный деятельности — это почти 50 млн рублей и без этих средств предприятие не выживет. При этом уже на подготовку цехов и флота потрачены значительные средства», — говорилось в обращении трудового коллектива.