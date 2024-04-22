В Приморье готовят к банкротству рыбодобывающее предприятие

«Вместе с представителями минвостокразвития найдены инвесторы для развития марикультурного направления. Суммарный объем инвестиций — это 200 млн рублей до 2025 года. Но, эти планы могут быть не воплощены в жизнь. Доход от ведения рыболовный деятельности — это почти 50 млн рублей и без этих средств предприятие не выживет. При этом уже на подготовку цехов и флота потрачены значительные средства», — говорилось в обращении трудового коллектива.