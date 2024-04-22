Аграрии Приморского края начали сеять кукурузу

Сейчас сельхозпроизводители посеяли уже более 850 гектаров кукурузы. В том числе, в Пограничном муниципальном округе — 306 гектаров, в Михайловском районе — 254 гектара и 252 гектара в Уссурийске.
Также в крае посеяно 9,5 тысяч гектаров ранних зерновых культур — 42% от запланированных на этот год площадей.
В краевом правительстве отмечают, что в 2024 году в Приморье планируется посеять более 495 тысяч гектаров различных сельхозкультур. В крае работает оперативный штаб по подготовке к весенним полевым работам. По всем вопросам можно обратиться по телефонам: