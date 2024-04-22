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Аграрии Приморского края начали сеять кукурузу

В региональном министерстве сельского хозяйства сообщили, что всего в этом году планируется посеять не менее 70 тысяч гектаров кукурузы на территории Приморья.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Сейчас сельхозпроизводители посеяли уже более 850 гектаров кукурузы. В том числе, в Пограничном муниципальном округе — 306 гектаров, в Михайловском районе — 254 гектара и 252 гектара в Уссурийске.

Также в крае посеяно 9,5 тысяч гектаров ранних зерновых культур — 42% от запланированных на этот год площадей.

В краевом правительстве отмечают, что в 2024 году в Приморье планируется посеять более 495 тысяч гектаров различных сельхозкультур. В крае работает оперативный штаб по подготовке к весенним полевым работам. По всем вопросам можно обратиться по телефонам: 8 (423) 241−13−85, 8 (423) 241−26−70.

сельское хозяйство