Аграрии Приморского края начали сеять кукурузу

В краевом правительстве отмечают, что в 2024 году в Приморье планируется посеять более 495 тысяч гектаров различных сельхозкультур. В крае работает оперативный штаб по подготовке к весенним полевым работам. По всем вопросам можно обратиться по телефонам: 8 (423) 241−13−85 , 8 (423) 241−26−70 .