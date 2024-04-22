Под Алуштой построят новые КОС

«Определить ООО “Терраграндэ” исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: “Строительство сетей канализации и канализационных очистных сооружений в селе Приветное городского округа Алушта с ценой контракта 60 545 983 рубля”», — сказано в распоряжении.
В соответствии с документом, проектирование КОС в Приветном должны завершить до 1 декабря 2025 года. Заказчиком выступает государственное унитарное предприятие «Вода Крыма».
В селе Морское, которое входит в городской округ Судака, ранее завершилась реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС). Стоимость работ составила 416 млн рублей. В январе строительство канализационных очистных сооружений завершено в поселке Черноморское на западе Крыма, а также в Оленевке.
Как ранее заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании о развитии Юга России и Приазовья под руководством президента страны Владимира Путина, в Крыму и других регионах Черноморского побережья РФ в настоящий момент строится 46 очистных сооружений, такую же программу необходимо разработать в отношении побережья Азовского моря.