Насколько выплаты из ЕНПФ меньше государственной пенсии в Казахстане

Напомним, ОПВР был введен как раз из-за небольших пенсионных выплат. В данный момент пенсия из ЕНПФ не может в полной мере заменить солидарную часть государственной пенсии, которая положена только гражданам, у которых есть трудовой стаж до 1998 года. У будущих пенсионеров такого стажа не будет вовсе. Поэтому для них нужно найти новый источник выплат, который позволил бы получать пенсию адекватного размера.