Порядка 840 тысяч человек получили социальные выплаты в Казахстане

По итогам первого квартала 2024 года из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) порядка 840 тыс. казахстанцев получили социальные выплаты на сумму 215,2 млрд тенге, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

Социальная выплата по случаю утраты трудоспособности назначается участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственному социальному пособию по инвалидности, которое выплачивается за счет бюджетных средств. Выплата из ГФСС осуществляется в период утраты общей трудоспособности в степени от 30% до 100%, установленной медико-социальной экспертизой, и независимо от продолжения трудовой деятельности.

На 1 апреля 2024 года данную выплату получили более 90 тыс. человек на сумму 11,5 млрд тенге, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты составил 57 346 тенге.

Социальная выплата по случаю потери кормильца назначается лицам, которые были на иждивении у участника системы обязательного социального страхования, дополнительно к государственному социальному пособию по потере кормильца, которое выплачивается за счет средств бюджета. Выплата из ГФСС осуществляется до достижения иждивенцами 18 лет, а в случае очной формы обучения — до 23 лет.

В отчетном периоде указанную выплату получили 61,2 тыс. семей, потерявших кормильца, на сумму 8,6 млрд тенге, что больше на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты составил 58 543 тенге.

Социальная выплата по случаю потери работы из ГФСС назначается участнику системы соцстрахования независимо от причины его увольнения. Главное условие — регистрация в качестве безработного. Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года перед регистрацией в качестве безработного, стажа участия в системе и коэффициента замещения дохода (45%).

За три месяца 2024 года указанная выплата осуществлена на сумму 18,3 млрд тенге, её получили 122,6 тыс. человек, что почти в 2 раза превысило количество получателей за первый квартал 2023 года. Рост связан с востребованностью у граждан электронной формы подачи обращений на выплату через порталы Электронного правительства и Электронной биржи труда, а также мобильные приложения банков второго уровня. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты — 65 402 тенге.

Социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) назначается на все дни отпуска по беременности и родам. Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

По состоянию на 1 апреля 2024 года данную единовременную выплату получили 65,8 тыс. будущих мам на общую сумму 81,9 млрд тенге, которая на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний размер назначенной выплаты составил 1 460 282 тенге.

Ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет назначается участнику системы соцстрахования с даты рождения ребенка. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

За три месяца 2024 года данная выплата назначена 67 тыс. человек, ее ежемесячный средний размер составил 79 106 тенге. Выплата произведена на сумму 94,9 млрд тенге, что почти в 1,8 раза больше чем за аналогичный период 2023 года.