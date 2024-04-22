В Усть-Илимске из-за травмы на производстве работодатель выплатит работнику 2,5 млн

Из-за травмирования на производстве суд обязал работодателя выплатить бывшему сотруднику компенсацию в 2,5 млн рублей. Работая на вахте в Усть-Илимске, житель Новосибирска получил травмы, которые сказались на его трудоспособности. Лечение не помогло восстановить профессиональные навыки. Наниматель отказался добровольно возмещать нанесенный вред сотруднику, сообщают в прокуратуре Иркутской области.
— Трудовым законодательством закреплена обязанность работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, а также право работника на рабочее место, соответствующее таким требованиям, при которых исключалось бы причинение вреда его жизни и здоровью, — сказано в пресс-релизе.
Прокуратура подала иск и потребовала возместить бывшему работнику моральный вред в сумме 2,5 млн рублей. Суд удовлетворил исковое заявление, а межрайонная прокуратура Усть-Илимска проследит за его исполнением.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за минувшую неделю, на дорогах региона пострадало около 30 человек в дорожно-транспортных происшествиях. В их числе 10 несовершеннолетних.