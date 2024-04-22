В Усть-Илимске из-за травмы на производстве работодатель выплатит работнику 2,5 млн

— Трудовым законодательством закреплена обязанность работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, а также право работника на рабочее место, соответствующее таким требованиям, при которых исключалось бы причинение вреда его жизни и здоровью, — сказано в пресс-релизе.