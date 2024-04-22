Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 22 апреля

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 447,15 тенге, продажи — 448,78 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 445,00 тенге, продают по 449,96 тенге.