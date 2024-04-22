Более 500 гидротехнических сооружений нуждаются в реконструкции в Казахстане

— Министерством совместно с местными исполнительными органами (МИО) проведена инвентаризация имеющихся гидротехнических сооружений. На сегодня на территории республики 1502 подпорных гидротехнических сооружения (водохранилище — 405, дамба — 247, плотина — 461, гидроузел —118, пруд — 271), из них в республиканской собственности — 331, в коммунальной — 934, в частной — 229, бесхозных — 6, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.
Отмечается, что по результатам последних проведенных обследований установлено, что 537 ГТС требуют ремонта (в республиканской собственности — 52, в коммунальной собственности — 428, в частной собственности — 49, бесхозных-6). Реконструкция будет осуществлена в зависимости от выделения финансовых средств из республиканского бюджета.