Более 500 гидротехнических сооружений нуждаются в реконструкции в Казахстане

— Министерством совместно с местными исполнительными органами (МИО) проведена инвентаризация имеющихся гидротехнических сооружений. На сегодня на территории республики 1502 подпорных гидротехнических сооружения (водохранилище — 405, дамба — 247, плотина — 461, гидроузел —118, пруд — 271), из них в республиканской собственности — 331, в коммунальной — 934, в частной — 229, бесхозных — 6, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.