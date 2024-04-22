Филиал Байкальского университета в Братске снова оказался убыточным

В то же время филиал Байкальского университета в Усть-Илимске продолжает сам себя окупать и приносить относительно небольшую прибыль. В данных, которые приводятся в отчёте о самообследовании усть-илимского филиала, указывается, что в 2023 году в него в виде доходов поступило более 58,1 миллиона рублей. При этом расходы составили около 54,5 миллиона рублей.