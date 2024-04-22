Филиал Байкальского университета в Братске снова оказался убыточным

В отчёте уточняется, что доходы БФ БГУ в 2023 году составили около 10 миллионов рублей. Расходы при этом оказались на уровне 13,7 миллионов рублей. Среди основных причин снижения доходов в документе указывается уменьшение числа студентов и отсутствие приёмной кампании.
По сравнению с 2022 годом произошло снижение дохода в результате снижения контингента филиала и отсутствием приёмной кампании в филиале на 2023−2024 учебный год. С целью снижения расходов в филиале были проведены соответствующие меры: оптимизировано штатное расписание, снижено потребление электроэнергии. Тем не менее проведенные меры не позволили снизить расходы до требуемого уровня, что привело к дефициту бюджета, — говорится в отчёте БФ БГУ.
По данным, которые приводятся в документе, на 1 октября 2023 году в филиале иркутского вуза в Братске обучался 121 студент. Из них всего шестеро — очно. 46 человек числились на очно-заочной форме обучения, ещё 69 студентов обучались заочно.
Как сообщалось ранее, Братский филиал Байкалького государственного университета и в этом году не намерен набирать новых студентов на обучение.
В то же время филиал Байкальского университета в Усть-Илимске продолжает сам себя окупать и приносить относительно небольшую прибыль. В данных, которые приводятся в отчёте о самообследовании усть-илимского филиала, указывается, что в 2023 году в него в виде доходов поступило более 58,1 миллиона рублей. При этом расходы составили около 54,5 миллиона рублей.
По данным отчёта усть-илимского филиала БГУ, в 2023 году в нём обучалось 804 студента. При этом только 114 человек получали высшее образование, остальные проходили обучение по специальностям среднего профобразования.
Все направления деятельности филиала в 2023 г. демонстрируют его эффективность, соответствие лицензионным требованиям и требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, а также наличие достаточного потенциала для дальнейшего развития, — говорится в отчёте о самообследовании усть-илимского филиала Байкальского университета.