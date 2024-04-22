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Филиал Байкальского университета в Братске снова оказался убыточным

Доходы в Братском филиале Байкальского государственного университета снизились, а расходы по-прежнему их превышают. Таким образом, филиал иркутского вуза, как и годом ранее, оказался убыточным. Информация об этом содержится в отчёте о результатах самообследования БФ БГУ за 2023 год. Документ размещён на официальном сайте Байкальского госуниверситета.

Источник: ТК Город

В отчёте уточняется, что доходы БФ БГУ в 2023 году составили около 10 миллионов рублей. Расходы при этом оказались на уровне 13,7 миллионов рублей. Среди основных причин снижения доходов в документе указывается уменьшение числа студентов и отсутствие приёмной кампании.

По сравнению с 2022 годом произошло снижение дохода в результате снижения контингента филиала и отсутствием приёмной кампании в филиале на 2023−2024 учебный год. С целью снижения расходов в филиале были проведены соответствующие меры: оптимизировано штатное расписание, снижено потребление электроэнергии. Тем не менее проведенные меры не позволили снизить расходы до требуемого уровня, что привело к дефициту бюджета, — говорится в отчёте БФ БГУ.

По данным, которые приводятся в документе, на 1 октября 2023 году в филиале иркутского вуза в Братске обучался 121 студент. Из них всего шестеро — очно. 46 человек числились на очно-заочной форме обучения, ещё 69 студентов обучались заочно.

Как сообщалось ранее, Братский филиал Байкалького государственного университета и в этом году не намерен набирать новых студентов на обучение.

В то же время филиал Байкальского университета в Усть-Илимске продолжает сам себя окупать и приносить относительно небольшую прибыль. В данных, которые приводятся в отчёте о самообследовании усть-илимского филиала, указывается, что в 2023 году в него в виде доходов поступило более 58,1 миллиона рублей. При этом расходы составили около 54,5 миллиона рублей.

По данным отчёта усть-илимского филиала БГУ, в 2023 году в нём обучалось 804 студента. При этом только 114 человек получали высшее образование, остальные проходили обучение по специальностям среднего профобразования.

Все направления деятельности филиала в 2023 г. демонстрируют его эффективность, соответствие лицензионным требованиям и требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, а также наличие достаточного потенциала для дальнейшего развития, — говорится в отчёте о самообследовании усть-илимского филиала Байкальского университета.

образование