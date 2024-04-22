На улице дождливо и пасмурно, а в квартирах ещё и темно: жители Кишинева останутся на сутки без света

Бэчоий Ной, 9, 10, 18, Г. Кучеряну, 2, 7, 10, 11−13, 18−22, 22A, 26, 30A, 32−42, 29−35, переулок Г. Кучеряну, 5, 9, 17, 28, 37, 40, Имашулуй, 3, 9−11, 10A, 34, Мунчешть, 726−730, 736−738, 742, 782, Пашунилор, 1−3, 7, 10, 10V, переулок В. Зарзэр, 3, 12, Змеурей, 6, 14−16, 24A; 27, 39 — частично, с 09:00 до 17:00.