На улице дождливо и пасмурно, а в квартирах ещё и темно: жители Кишинева останутся на сутки без света

Публикуем список адресов.
Ботаника:
Дечебал, 16, 59, 59/1, 59/3, 61, 63, 999, 9999, Н. Титулеску, 2, 4 — частично, с 08:50 до 17:00.
Бэчоий Ной, 9, 10, 18, Г. Кучеряну, 2, 7, 10, 11−13, 18−22, 22A, 26, 30A, 32−42, 29−35, переулок Г. Кучеряну, 5, 9, 17, 28, 37, 40, Имашулуй, 3, 9−11, 10A, 34, Мунчешть, 726−730, 736−738, 742, 782, Пашунилор, 1−3, 7, 10, 10V, переулок В. Зарзэр, 3, 12, Змеурей, 6, 14−16, 24A; 27, 39 — частично, с 09:00 до 17:00.
Буюканы:
В. Коробан, 1−17, 2−32, 31, 37−39, Н. Бэлческу, 1−23, 2−32, Сучава, 151, 152, 154/1, 154/2, Сучевица, 11−15, 20, Виртуций, 1−13, 2−6, 12 — частично, с 09:30 до 17:00.
Центр:
Каля Басарабией, 38, 38/2 — частично, с 09.00 до 16.00.
Чеканы:
Варница, 14/3 — частично, с 09:00 до 16:00.
Рышкановка:
Флорэрий, 1, 2K, Пажурий 3, 3/1, 5, Т. Владимиреску, 6/1 — частично, с 09:50 до 17:00.